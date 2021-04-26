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بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

Category: أمـن

Date: 2021-04-26T06:21:08+0000
بغداد.. القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في الكرادة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الاثنين، القبض على متهمة سرقت 80 ألف دولار في منطقة الكرادة وسط العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة ألقى القبض على متهمة لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 80 ألف دولار أمريكي من زوج شقيقتها أثناء تواجدها داخل داره في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد".

وأضافت أن "مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع، ألقى القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بقيمة 18 مليون دينار عراقي، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفه وفق أحكام المادة 295 \ 298 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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