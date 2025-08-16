بغداد.. القبض على لص صيدليات النساء

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على متهم تورط بسرقة عدة صيدليات تديرها نساء في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، إن مفارز قسم مكافحة إجرام الأعظمية، بالعاصمة بغداد، القت القبض على متهم تورط بعدة عمليات سرقة استهدفت عددًا من الصيدليات.

وأوضح البيان أن العملية جاءت بعد جهود استخبارية وميدانية دقيقة، وركزت على الصيدليات التي تُدار من قبل نساء، حيث اعتمد المتهم أسلوب التهديد للحصول على المال أو المصوغات الذهبية، ملوحًا بإحراق الصيدليات عبر سكب مادة البنزين في حال رفض طلبه.

وأضاف البيان أن المتهم اعترف خلال التحقيقات الأولية بتنفيذه عدة سرقات في مناطق مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيدًا لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل.