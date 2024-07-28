بغداد.. القبض على قاتل واعتقال عشرات الباكستانيين المخالفين لشروط الإقامة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على شخص متهم بقتل أحد منتسبي الحشد الشعبي قبل أيام في بغداد، فيما شنت حملت لضبط الوافدين المخالفين لشروط الإقامة واعتقلت العشرات منهم.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن قيادة شرطة الكرخ بمفارزها ألقت القبض على شخص قام بقتل أحد منتسبي اللواء 40 في الحشد الشعبي بمنطقة المنصور قبل ستة أيام وجرح شخص آخر بآلة حادة، بعد نصب كمين له بمنطقة الشيخ معروف.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية، لوكالة شفق نيوز، بأنه "تم إجراء ممارسة أمنية مساء اليوم لغرض متابعة مخالفي شروط الإقامة من الجنسيات الأجنبية من قبل دوريات مراكز شرطة الزهور، والعدالة، وبوب الشام، بالتنسيق مع دوريات نجدة قاطع الزهور والقوة الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية لواء 20، وتم القبض على مجموعة من المخالفين لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات والبالغ عددهم 15 شخصاً، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم وإيداعهم التوقيف".

وأضاف أنه "من خلال الممارسات الأمنية المسائية اليومية التي تقوم بها حماية المستشفيات وحسب توجيهات القيادة لغرض متابعة المخالفين والمطلوبين وبالتنسيق مع ضابط استخبارات المديرية، وكانت الحصيلة اعتقال ثمانية مخالفين لشروط الإقامة من الجنسية الباكستانية في مستشفى النعمان، وثلاثة باكستانيين آخرين في مستشفى مدينة الطب".

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإيداعهم التوقيف ضمن مركزيّ شرطة الأعظمية ومدينة الطب.

وتابع المصدر "كما أن فوج طوارئ بغداد السابع وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات ألقى القبض على مخالفين أجانب ضمن قاطع المسؤولية وبالتحديد منطقة الغدير، وهم ثمانية باكستانيين مخالفين لشروط الإقامة، وتم تسليمهم أصولياً إلى مركز شرطة بغداد الجديدة".