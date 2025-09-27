بغداد.. القبض على قاتل بعد 48 ساعة من الجريمة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، عن القبض على مرتكب جريمة قتل في منطقة الشعب، بعد 48 ساعة من وقوعها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة الرصافة، مفارز قسم مكافحة إجرام الشعب، تمكنت من إلقاء القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة قتل في منطقة الشعب، بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الحادث".

وأضافت "حيث ورد بلاغ بوقوع جريمة قتل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل باشر بجمع المعلومات والتحري عن الجاني، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة، تم التوصل إلى مكان المتهم وإلقاء القبض عليه وايداعه التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".