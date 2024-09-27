بغداد.. القبض على عصابة "تبتز الشباب" بعد تصويرهم بـ"وضع مخل"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالقبض على أفراد عصابة تستدرج الشباب وتقوم بتصويرهم بوضع مخل للآداب ومساومتهم، في منطقة السيفية ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بقسم شرطة الشعب ومركز شرطة سومر، ألقت القبض على متهمين يقومان باستدراج الشباب لغرض ممارسة الأعمال اللاأخلاقية (دعارة) داخل احد المنازل ضمن منطقة السيفية".

وأضاف المصدر أن "المتهمين يقومان بتصوير الاشخاص وهم في وضع مخل للآداب ومساومتهم بمبالغ مالية"، مبيناً أن "عملية القبض تمت بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد الأشخاص داخل الدار، وتم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إلى المكان ومداهمته والقبض على اثنين من أفراد العصابة".

وتابع "تم ضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف، ولدى التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بأكثر من عملية ابتزاز ومساومة، ليتم إيداعهما التوقيف لاكمال الإجراءات القانونية بحقهما".

إلى ذلك لفت المصدر إلى أن "قوة أمنية ألقت القبض على شخص سوري الجنسية وضبط بصحبته فتاة منو مواليد 2001، هاربة من أهلها ضمن منطقة الغدير وسط بغداد".

في حين أشار إلى أن "قوة امنية نفذت واجب قبض بحق أحد المطلوبين ضمن منطقة ابو منيصير في قضاء ابو غريب".

وأوضح المصدر أن "أقارب المطلوب قاموا بالاعتداء على القوة المنفذة بالسب والضرب بالأيدي على ضابط برتبة ملازم أول وتمزيق بدلة منتسب (عقد)"، مؤكداً أنه "تم اعتقال المعتدين وايداعهم التوقيف كإجراء اصولي".