بغداد.. القبض على عاملتين تحملان جنسية اجنبية بتهمة السرقة

شفق نيوز/ ألقت مديرية الإقامة يوم الأحد، القبض على متهمتين تحملان الجنسية الأجنبية قامتا بسرقة مبلغ مالي وأغراض شخصية من المنزل الذي تعملان داخله في بغداد.

وذكر بيان لمديرية الاقامة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "من خلال تطبيق المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكنت كوادر مديرية الإقامة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من إلقاء القبض على متهمتين اثنتين تحملان الجنسية الأجنبية تعملان مدبرتي منزل في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان ان عملية القاء القبض تمت "بعد قيامهما بسرقة مبلغ من المال يقدر بنحو ١١٠٠٠ ألف دولار أمريكي، وعددا من الهواتف والساعات من داخل المنزل الذي تعملان به، وكانتا تنويان السفر خارج العراق".

وأشار إلى أنه "تم عرض أوراق المتهمتين التحقيقية على السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهما على وفق أحكام المادة ٤١، ومازالت التحقيقات مستمرة".