سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بغداد.. القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T06:12:18+0000
بغداد.. القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في وزارة الدفاع

شفق نيوز/ تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الدورة من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي أثناء إجراء وذكر بيان لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن مفرزة قامت بإيقاف احدى العجلات وطلب من سائق العجلة الأوراق الخاصة بالعجلة وقد أدعى صاحب العجلة بأنه نقيب في الجيش العراقي وبعد مطالبته بالهوية الرسمية تم إبراز هوية تبين أنها مزورة حيث كان ينتحل صفة نقيب في الجيش العراقي.

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٨ /٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل.

related

القبض على هارب من سجن بادوش

Date: 2019-10-17 15:47:13
القبض على هارب من سجن بادوش

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في بغداد

Date: 2021-02-21 08:53:10
القبض على شخص ينتحل صفة ضابط في بغداد

الاطاحة "بفاعل مجهول" نفذ جريمة قتل ببغداد قبل خمس سنوات

Date: 2021-06-14 07:18:13
الاطاحة "بفاعل مجهول" نفذ جريمة قتل ببغداد قبل خمس سنوات

العراق يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات الاحتجاجية

Date: 2019-10-01 19:22:56
العراق يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات الاحتجاجية

الداخلية تصدر بياناً بشأن تظاهرات الجمعة المرتقبة وحقوق الانسان توجه 8 مطالب

Date: 2019-10-24 12:05:26
الداخلية تصدر بياناً بشأن تظاهرات الجمعة المرتقبة وحقوق الانسان توجه 8 مطالب

الاطاحة بعصابة تسرق السيارات في بغداد "بطريقة جديدة"

Date: 2021-05-27 05:43:05
الاطاحة بعصابة تسرق السيارات في بغداد "بطريقة جديدة"

القبض على عصابة سرقت محالا للصاغة في العاصمة بغداد

Date: 2019-09-07 22:58:55
القبض على عصابة سرقت محالا للصاغة في العاصمة بغداد