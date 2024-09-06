بغداد.. القبض على زوج يخدر زوجته لـ"يغتصبها" أبوه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على أب يقوم بـ"اغتصاب" زوجة ابنه بمساعدة الأخير، فيما تم إنقاذ مراهق حاول الانتحار داخل منزله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بأن أحد الأشخاص يقوم باغتصاب زوجة ابنه بمساعدة ابنه الزوج بعد أن يقوم بتخديرها، داخل منزلهم شرقي بغداد".

وأضاف أنه "بمتابعة شخصية من قبل مدير مديرية حماية الأسرة والطفل في وزارة الداخلية، وبعد استحصال موافقة قضائية وإصدار مذكرات قبض بحق المعتدين، تم إرسال مفرزة قبض برئاسة مساعد مدير قسم حماية الأسرة/ الرصافة وثلة من الضباط والمنتسبين".

وأكد أنه "تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى القضاء بتهمة الاغتصاب وزنى المحارم لينالوا جزائهما العادل".

وعلى صعيد منفصل، أشار المصدر إلى أن "مراهقاً تولد 2009 أطلق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار داخل منزله في منطقة الطالبية شرقي بغداد"، مضيفاً أن "ذويه قاموا بنقله إلى المستشفى وحالته لا تخلو من الخطورة"، وتم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".