بغداد.. القبض على زوج "الماكيرا سارة" السابق بعد هروبه من السجن

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في العاصمة بغداد، مساء اليوم الجمعة، بالقبض على المتهم "عمر" زوج "الماكيرا سارة" السابق في منطقة السيدية، وذلك بعد هروبه من السجن الأسبوع الماضي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم (عمر) تم القبض عليه من قبل قوة أمنية بعد إطلاق النار على قدمه، ونُقل المتهم إلى إحدى المستشفيات ويخضع حالياً لعملية جراحية تحت الحراسة المشددة".

وأشار إلى أن "المتهم كان قد هرب الأسبوع الماضي أثناء نقله إلى مركز أمني بعد اعتقاله بتهم تتعلق بقضايا المخدرات".

والماكيرا سارة وزوجها السابق عمر، من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وسبق وأن اتخذت بحقهم إجراءات المحتوى الهابط من قبل وزارة الداخلية العراقية.