بغداد.. القبض على "داعشي" مختص بالتفخيخ واعتقال 27 متسولاً

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على عنصر لتنظيم "داعش" مختص بتفخيخ السيارات بعد استدراجه للعاصمة بغداد، فيما اعتقلت الشرطة بجانب الكرخ 27 متسولاً، كما نفت وزارة الداخلية "شائعة" حول المخدرات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بجهد استخباري كبير لأبطال جهاز مكافحة الإرهاب ومتابعة مستمرة، تم القبض على أحد إرهابيي عصابات داعش الإرهابي وهو من المختصين في التفخيخ بعد استدراجه بعملية متقنة في العاصمة بغداد منطقة المنصور".

وبينت أن "العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية التي تستند لمعلومات دقيقة أثمرت وبشكل ملحوظ في الوصول لعراق آمن مستقر".

من جانبها، أفادت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن مفارز مديرية نجدة الكرخ تمكنت من اصطحاب 27 متسولاً من تقاطعات جانب الكرخ في العاصمة بغداد إلى مراكز الشرطة التابعة للقيادة، خلال الممارسات الأمنية المسائية التي تجريها مديرية نجدة الكرخ ضمن قاطع المسؤولية لإنهاء ظاهرة التسول.

إلى ذلك، نفى قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية، ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، الأخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام القوات الأمنية بإتلاف نبتة "الداتورا" المخدرة ضمن منطقة شاطي التاجي في العاصمة بغداد.

ودعا المواطنين والمدونين ووسائل الإعلام كافة إلى اخذ الأخبار من المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات التي يروج لها ضعاف النفوس في العراق.