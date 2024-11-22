بغداد.. القبض على أب أطلق النار على ابنته وشخص آخر طعن مواطناً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهم أطلق النار على ابنته، وأخر قام بطعن مواطن بآلة جارحة، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مفارز مركز شرطة الخنساء، تمكنت من إلقاء القبض على شخص لقيامه بطعن أحد المواطنين بآلة جارحة إثر نشوب مشاجرة، ضمن منطقة العبيدي شرقي بغداد".

وعلى صعيد متصل، لفت المصدر، إنه "بعد ورود معلومات بوجود فتاة مصابة منقولة إلى مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد"، مبيناً أنه "تم الانتقال إلى المستشفى وجمع المعلومات حول الحادثة".

وتابع: "تبين قيام والد الفتاة بأطلاق النار عليها، حيث تم القبض على المتهم من قبل مفارز مركز شرطة المنتظر وضبط داخل داره على مسدسين، ليتم ايداعه التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".