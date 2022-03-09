بغداد.. القبض على "أبي معتصم" وشخصين بحوزتهما قطعتين أثريتين (صور)

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، القبض على عنصر بداعش يكنى بـ"أبي معتصم" في العاصمة بغداد، فضلا عن شخصين بحوزتهما قطعتين أثريتين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حفاظًا على الآثار العراقية وبعملية نوعية أستندت على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد استحصال الموافقات القضائية وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما قطعتين أثريتين، حيث جاءت عملية إلقاء القبض على المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة شرقي العاصمة بغداد بالتعاون مع القوة الماسكة للأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

واضافت "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات وخلال جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية من القاء القبض على احد الإرهابيين والمكنى( بأبي معتصم) وهو احد العناصر الوارد اسمه فيما تسمى كفالات عصابات داعش، حيث تمت عملية إلقاء القبض على هذا المتهم المطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب بعد متابعة وتحري ضمن العاصمة بغداد واخذ الموافقات الأصولية من السيد قاضي التحقيق، وتم احالته إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية".