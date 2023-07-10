بغداد.. العثور على فتاتين هاربتين واعتقال رجل عنف زوجته حتى الموت

شفق نيوز / أعلنت شرطة بغداد، يوم الاثنين، العثور على فتاتين هاربتين من ذويهن في البتاويين، واعتقال رجل عنف زوجته حتى الموت في المحمودية جنوبي العاصمة.

جاء ذلك، خلال متابعة وتجوال دوريات نجدة بغداد الرصافة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أوضحت خلاله أن الأولى عثر عليها خلال تجوال الدوريات ضمن منطقة البتاويين، والأخرى من خلال طالبة أخبرت النجدة بوجود فتاة هاربة من ذويها".

وأكدت المديرية، تسليم الفتاتين إلى مركز الشرطة، حفاظًا على سلامتهن ولغرض تسليمهن إلى ذويهن".

إلى ذلك، أعلنت شرطة بغداد/الكرخ، القبض على زوج عنف زوجته حتى الموت ضمن منطقة المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

جاء ذلك، بناء على معلومات عن وجود امرأة فارقت الحياة إثر تعرضها للضرب بآلة حادة في منطقة الرأس وجميع أنحاء الجسم داخل مستشفى المحمودية.

وأوضحت الشرطة، بحسب بيان ورد للوكالة، أن "زوجها الهارب هو من قام بقتلها، حيث جرى جمع المعلومات والتحري عنه، ليتم القبض عليه، والاعتراف صراحة بقيامه بجريمته ليودع التوقيف وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".