بغداد.. العثور على أشلاء امرأة واعتقال شخص اختطف نفسه لابتزاز زوجته

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على أشلاء جثة مرمية داخل أحد المبازل شرقي العاصمة بغداد، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية شخصاً "اختطف نفسه" لأجل ابتزاز ذويه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الأمنية عثرت مساء اليوم، على أشلاء تعود لسيقان جثة يُرجّح أنها لامرأة، وذلك داخل بزل الدسيم شرقي بغداد".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني باشرت بإجراءات رفع الأشلاء من الموقع، فيما فُتحت الشرطة تحقيقاً للتأكد من هوية الضحية ومعرفة ملابسات الحادث".

من جانبها، أكدت مديرية شرطة بغداد الكرخ، أن مكافحة إجرام البياع تمكنت من إلقاء القبض على شخص ادعى تعرضه للاختطاف، لمحاولة ابتزاز ذويه.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم مكافحة إجرام البياع التابعة لقيادة شرطة بغداد الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على شخص ادّعى تعرضه لعملية خطف، في محاولة منه لابتزاز أهله وزوجته، وطلب مبالغ مالية منهم مقابل "إطلاق سراحه".