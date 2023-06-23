بغداد.. العثور على "رفات متفسخة" تعود إلى "الحقبة الطائفية" في "حديقة منزلية" (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على "آثار رفات متفسخة" تعود إلى أيام "الطائفية" في حي الجهاد بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات من قبل المواطنين وردت بوجود آثار رفات متفسخة مدفونة في حديقة خارجية وجدت أثناء قيام صاحب احد الدور السكنية الجديدة بحفر الارض لسحب انبوب ماء الى منزله في حي الجهاد ببغداد".

وأضاف، "على الفور شرعت قوة وتم استدعاء مفرزة من مركز شرطة الفرات والجهاد وتم الاتصال من قبلهم بمفرزة من الادلة الجنائية العامة".

وتابع المصدر، "تم حفر الأرض بواسطة (بوكلين) وتبين وجود رفات متفسخة عبارة عن هيكل عظمي مع ملابس لشخصين رجل وامرأة مجهولي الهوية ونقل الرفات من قبل مركز الفرات والجهاد الى الجهات المختصة والتحقيق بالحادث"، موضحا أن "الرفات قد تعود إلى الحقبة الطائفية".