بغداد.. العثور على جثة طفلة مصابة بإطلاقه في رأسها

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة طفلة قضت نتيجة اصابتها بطلق ناري داخل أحد المنازل، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على جثة طفلة يتراوح عمرها بين 8-10 سنوات مصابة برصاصة في منطقة الرأس داخل دار خالٍ من ساكنيه ضمن الدور الزراعية في منطقة حي أور" ، مبينا انه "تم التعرف عليها من قبل ذويها"

وأضاف المصدر أنه "تم العثور في مكان الحادث على 3 بنادق وقنابل (رمانات) يدوية"، مبينا بالقول "يُعتقد بأن الطفلة تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وكشف الجناة".