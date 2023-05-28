بغداد.. العثور على جثة شاب مقتولاً بطعنات سكين والقبض على 4 متهمين بينهم امرأة

شفق نيوز/ عثرت قوات الشرطة الاتحادية، يوم الأحد، على جثة شاب مقتولاً بعدة طعنات سكين، وألقت القبض على 4 متهمين بينهم امرأة في بغداد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بجهد أمني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة، إثر ورود إخبار من أحد المواطنين بوجود دراجة نارية نوع (تك تك) متروكة في منطقة (الحسينية) شمالي بغداد ومطابقة أوصافها مع بلاغ آخر عن فقدان شاب يستقل نفس أوصاف الدراجة، تم تشكيل فريق أمني مشترك من اللواء 20 الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري والذي قام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، التي قادت إلى تحديد المكان المحتمل والذي تم تفتيشه ، والعثور على أحد الأشخاص مقتولاً بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، وإلقاء القبض على 4 متهمين بينهم امرأة بمنطقة (الحسينية) ببغداد يستقلون عجلة". وأشار البيان، الى "تسليم المتهمين الى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".

في السياق، ألقت المديرية العامة لشؤون المخدرات القبض على تاجر مخدرات في الانبار وضبطت بحوزته أختام ووثائق مزورة.

وذكر بيان للمديرية، "بعملية نوعية وبعد نصب كمين محكم تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات الانبار من إلقاء القبض على تاجر مخدرات يقوم ببيع حبوب الكبتاجون المخدرة في محافظة الانبار وأثناء إجراء التفتيش الاصولي في داره تم ضبط أختام مزورة تخص عدد من الدوائر ووثائق مزورة تتعلق بضحايا الارهاب وهويات تقاعد خام ومستندات ومحررات مزورة".

ولفت البيان الى "إيداع المتهم التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات الدولية وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينال جزاءه العادل".