بغداد .. العثور على جثة امرأة مقتولة داخل الطمر الصحي وانتحار شاب بإلقاء نفسه في دجلة

شفق نيوز/ أفاد مصدر بالشرطة المحلية، يوم الأحد، بالعثور على جثة امرأة مقتولة ومرمية بالطمر الصحي فيما أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه في نهر دجلة وذلك في حادثين منفصلين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تمّ العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية عليها آثار رصاصة مستقرة في منطقة الرأس من الجسد مرمية في الطمر الصحي ضمن منطقة الكمالية شرقي بغداد.

وأضاف أن القوات الامنية رفعت الجثة من المكان المومأ إليه، ونقلتها الى دائرة الطب العدلي، مؤكدا فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

وفي حادث آخر، قال المصدر، إن شابا مجهول الهوية بعد أن ركن دراجته النارية وترجل منها قام بالانتحار بأسلوب رمي نفسه من أعلى جسر مدينة الطب والقاء نفسه في مياه نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.

وبيّن أنه تم انتشال جثته من قبل المفارز النهرية وتسليمها الى دائرة الطب العدلي.