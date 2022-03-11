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بغداد.. العثور على جثة امرأة عشرينية وإصابة 3 بينهم طفل في مشاجرتين مسلحتين

Category: أمـن

Date: 2022-03-11T20:48:35+0000
بغداد.. العثور على جثة امرأة عشرينية وإصابة 3 بينهم طفل في مشاجرتين مسلحتين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالعثور على جثة امرأة في العشرينات من عمرها في العاصمة بغداد التي شهدت وقوع مشاجرتين مسلحتين في ذات الوقت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثة تعود لأمرأة تبلغ من العمر 28 عاماً عليها اثار اطلاق نار مرمية بالقرب من سيطرة النحالات ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد"، مشيراً الى "رفع الجثة وتسليمها الى الطب العدلي لغرض تسليمها الى ذويها".

ولفت المصدر الى "وقوع مشاجرة بين أشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) في مدينة الشعلة اسفرت عن اصابة احد الاشقاء بطلق ناري في منطقة الساق، اضافة الى اصابة طفل مقرب من العائلة يبلغ من العمر 5 سنوات".

وفي حي الثعالبة بمنطقة الشعب شمال شرق بغداد، ووفقا للمصدر فإنه "وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام

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