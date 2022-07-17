بغداد.. الشرطة الاتحادية تعتقل متهمين بقتل ضابط بعد ساعة من الحادثة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، يوم الاحد، القاء القبض على 3 جناة بقتل ضابط جنوب شرق بغداد بعد ساعة واحدة من ارتكابهم جريمة القتل.

وذكر بيان لإعلام الشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل ضابط برتبة رائد منسوب الى قيادة عمليات ديالى، على اثر خلاف عائلي ، حيث قاموا بإطلاق النار عليه واصابته في منطقة الرأس وفارق الحياة متأثراً بإصابته".

وتابع البيان، "تم على الفور تشكيل فريق أمني بإمرة آمر الفوج الثاني اللواء الرابع ومفرزة من الجهد الاستخباري التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد تحديد أوصاف المتهمين واستمكان محل تواجدهم تم محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرق بغداد ، تم إحالتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".

وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، يوم الأحد، معالجة 12 مخلفاً حربياً في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين عالجوا مخلفات حربية متنوعة عدد (12) من مخلفات المجاميع الارهابية في منطقة القادسية / تكريت تم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".