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بغداد.. "السونار" يفتح مداخل الكرادة ويلغي اغلاقها

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T14:25:29+0000
بغداد.. "السونار" يفتح مداخل الكرادة ويلغي اغلاقها

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بصدور توجيه يقضي بنصب عجلات "سونار" عند مداخل منطقة الكرادة وسط بغداد واغلاقها بالكامل في المساء.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إنه "ووفق توجيهات صدرت عن قيادة عمليات بغداد تم نصب عجلات الرابسكان (السونار) في مدخلي منطقة الكرادة، الاول من جهة ساحة كهرمانة، والاخر من جهة سبع قصور".

وأوضح المصدر، أنه "بهذا الاجراء تم الغاء اغلاق المنطقة يومياً بعد الافطار".

وفي وقت سابق اليوم، حدد قائد عمليات بغداد، أساليب بديلة لتعويض إغلاق طرق الكرادة، وشدد على استنفار الإمكانات كافة لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.

كما اوعز قائد العمليات، بحسب البيان، بـ"التعويض عن قطع الطرق بتكثيف الجهود الاستخبارية وتزويد مداخل الكرادة بعجلات السونار ومفارز الـ "K9" للتفتيش الدقيق للعجلات"، داعياً إلى "إستنفار كافة الإمكانيات التي تضمن تطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، أمس الإثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.

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