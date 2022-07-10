بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل معمل ويمنع امتداده لمحطة وقود

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الأحد، حادث حريق اندلع داخل معمل لكبس الكرتون ومخزن كبير بالقرب من محطة وقود الميثاق في منطقة الشعب شمال شرق بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرقها طوقت النيران من أربعة محاور وزجت بعجلة الشفل من أجل كري الكارتون المتبعثر المشتعل وابعاد خطر الانتشار إلى خزانات محطة الوقود المجاورة أولاً ،ثم عهدت إلى إخماد الحريق بشكل كامل داخل المخزن والمعمل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلب الدفاع المدني وفقاً للبيان، "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".