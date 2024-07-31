بغداد.. الحشد يشيع ضحايا ضربة "الجرف" الأميركية (صور)

شفق نيوز/ شيّع العشرات من أنصار الحشد الشعبي، عصر الأربعاء، ضحايا قصف الأميريكي على موقع تابع لأحد ألوية الحشد في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن مراسم التشييع انطلقت بالقرب من مديرية إعلام الحشد الشعبي، في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

يأتي ذلك، في وقت أصدر القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، جملة من التوجيهات والتوصيات إلى مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، على خلفية مجمل التطورات الأمنية التي حصلت خلال الساعات الماضية في العراق والمنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بأن قوات التحالف أقدمت على "جريمة نكراء واعتداءٍ سافر" شمال بابل، متعهداً باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية مناسبة "لحفظ الحقوق".

فيما ذكر مسؤول أمريكي، أن قوات بلاده استهدفت بضربة جوية دفاعية مقاتلين في محافظة بابل العراقية حاولوا إطلاق مسيرات تهدد القوات الأمريكية والتحالف الدولي، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الحشد الشعبي.