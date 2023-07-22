بغداد.. التحقيق في وفاة طفل يقود للكشف عن جريمة ارتكبتها زوجة والده

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، بالكشف عن أسباب وفاة غامضة تعرض له طفل في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية بوجود حادث وفاة طفل ضمن منطقة الخطيب الزراعي غربي بغداد، وللشك الحاصل بالوفاة تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث والتحفظ على مسرح الجريمة تبين أن سبب الوفاة كون زوجة ابية قد قامت بالاعتداء علية وضربة بشدة بانحاء جسمه وتعنيفه جسدياً".

وأضاف المصدر؛ أن "فريق العمل تمكن من القبض عليها قبل محاولتها الهرب وبعد التعمق بالتحقيق معها اعترفت بارتكابها جريمة التعنيف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".