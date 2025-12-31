بغداد .. الاطاحة بـ"نورا وبشرى" تمارسان السحر والشعوذة وتستدرجان الفتيات من المحافظات

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على امرأتين تمارسان أعمال السحر والشعوذة شرقي العاصمة بغداد، و تستدرجان الفتيات من باقي المحافظات للاتجار بهن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الأجهزة الامنية تمكنت من إلقاء القبض على المدعوتين "نورا وبشرى"، وذلك وبالتعاون مع مديرية اجرام كربلاء.

وأوضح أنه تم التمكن من العثور على فتاة مفقودة ضمن قاطع بغداد الجديدة لدى المذكورتين

أعلاه، مضيفا أن المتهمتين تقومان باستدراج الفتيات من المحافظات بحجة وجود زواج وعمل اضافة الى ممارستهما السحر والشعوذة.

وأشار المصدر إلى أنه تم القبض عليهم بعد نصب كمين لهما من خلال متابعة كاميرات المراقبة وايداعهما التوقيف واتخاذ الاجراءات الاصولية بحقهما.