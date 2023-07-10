بغداد.. الاطاحة بشبكة مزورين تنتحل صفات أمنية وتبتز المواطنين

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الكرخ في بغداد، يوم الاثنين، اعتقال شبكة مزورين يقومون بابتزاز المواطنين وايهامهم بالتعيين في المؤسسات الحكومية.

وقالت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إن "قيادة شرطة الكرخ وبإشراف قائدها اللواء بلاسم حمد حسن أطاحت بعصابة مكونة من مجموعة مزورين ينتحلون صفة ضباط بالأجهزة الأمنية".

وبينت أن "هذه العصابة تقوم بابتزاز المواطنين وتسيير معاملات مزورة بحجة التعيين مؤسسات الدولة".

وتلقي القوات الأمنية بين مدة واخرى القبض على منتحلي صفات أمنية وعسكرية وكذلك منتحلي صفات مهمة في الدولة ويتحركون بهويات مزورة.