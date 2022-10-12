بغداد.. اغلاق جسر السنك وإحاطة ساحة التحرير بالكتل الكونكريتية

شفق نيوز/ باشرت القوات الامنية، يوم الأربعاء، باغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد، وفقاً لمصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية اغلقت جسر السنك بالصبات الكونكريتية بعد اغلاقها جسر في وقت سابق جسر الجمهورية".

ولفت الى ان "القوات الامنية باشرت ايضاً بانزال صبات كونكريتية ضمن مقتربات مداخل ساحة التحرير تمهيدا لاغلاقها".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، باشرت القوات الامنية باغلاق جسر الجمهورية تزامناً مع انعقاد جلسة البرلمان غدا الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إنه "تم اغلاق الجسر بالصبات الكونكريتية وسيكون القطع على شكل 3 حواجز اعلى الجسر".