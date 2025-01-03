بغداد.. اعتقال 9 متهمين بينهم 2 اعتديا على الكوادر الطبية في مستشفى المحمودية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على تسعة متهمين، بينهم متهمين اثنين اقدما بالاعتداء على "الكوادر الطبية" ضمن قضاء المحمودية جنوبي العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا الأمنية وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من إلقاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".

ولفت إلى أن "المتهمين بينهم اثنين اقدما بالاعتداء على الكوادر الطبية أثناء الواجب داخل مستشفى المحمودية وآخرين أطراف مشاجرات مسلحة وذلك ضمن مناطق (الزيدان، حي القادسية) جنوبي العاصمة".

وبين إعلام القيادة، أنه "تم تسليم كافة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".