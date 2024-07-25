بغداد.. اعتقال 6 رجال وامرأة يمارسون "الدعارة" و45 شخصاً بتهم مختلفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن قوات الأمن قامت بمداهمة وتفتيش إحدى البنايات السكنية المشبوهة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، حيث تم القبض على امرأة و6 رجال داخل إحدى الشقق وهم في حالة سكر وممارسة للدعارة.

وفي تطور آخر، أكدت شرطة الرصافة، اعتقال 25 عاملاً بعد اعتدائهم على منتسبي الشرطة الاتحادية باستخدام مطارق العمل (چاكوچ) في منطقة شارع فلسطين، شرقي بغداد.

وأوضح المصدر، أنه لم يتم تسجيل أي اشتباكات، حيث قامت القوات الأمنية بإطلاق النار في الهواء لفض المشاجرة.

من جهة أخرى، أفاد إعلام عمليات بغداد في بيان صدر صباح اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، بأن مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة تمكنت من القبض على 20 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة متهمين بالتزوير والسحر والشعوذة، وآخرون بجرائم جنائية وترويج وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة أسلحة غير مرخصة.

وأشار البيان إلى ضبط 7 مسدسات، وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة.