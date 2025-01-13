بغداد.. اعتقال 5 مطلوبين وتفكيك جريمة قتل "غامضة"

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على خمسة مطلوبين بينهم إرهابي، فيما تمكنت مفارز مديرية مكافحة الإجرام من تفكيك جريمة قتل "غامضة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من لواء المغاوير في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع مفارز الوكالات الاستخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي "داعشي" بعد رصد مكانه ومتابعة تحركاته في حي الشهداء ضمن قضاء أبي غريب.

وفي السياق، تمكنت تشكيلات الفرقتين الأولى والآلية في الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أربعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم مخالفان يقومان باستغلال الطرق والأرصفة لوقوف العجلات واستحصال المبالغ من المواطنين بطرق غير شرعية، وذلك ضمن مناطق أبي غريب، وجرف النداف، والدورة بجانبي الكرخ والرصافة.

وأشارت إلى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

بدورها أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد توصلت إلى الكشف عن ملابسات جريمة قتل وقعت ليلة رأس السنة قرب متنزه الزوراء وسط العاصمة، حيث أسفرت مشاجرة بالسكاكين بين مجموعتين من الشباب عن وفاة شاب في حادثة مؤسفة.

وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل والانتقال إلى مسرح الجريمة وبالتعاون مع الجهد الفني لجمع الأدلة ومتابعة تفاصيل الحادثة، تم التوصل إلى هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم، وضبط أداة الجريمة المستخدمة في الاعتداء.

وأضافت أنه لدى إجراء التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بارتكابهم الجريمة، وتمت إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.