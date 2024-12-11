بغداد.. اعتقال 5 مطلوبين بينهم هارب من سجن بادوش

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء، اعتقال خمسة مطلوبين، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة ومتهم هارب من سجن "بادوش" بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القطعات الامنية ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما عجلتين اثنتين بعد كمين محكم نصب لهما".

وأضافت أن "متهماً آخر ألقي القبض عليه كان هارباً من سجن بادوش، وذلك في مناطق (البو عامر، حميد الشعبان، ابو شمع، حي الرسالة) ضمن قضائي المحمودية وابي غريب بجانب الكرخ".

وكان مصدر أمني، أفاد أمس الثلاثاء، بأن قوة أمنية القت القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش ، وذلك خلال كمين جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش، (تولد 1984)، والمطلوب وفق المادة 4/إرهاب"، مبينا أن العملية تمت ضمن منطقة أبو شمع في قضاء المحمودية جنوب بغداد، بعد نصب كمين محكم خلال عملية متابعة دقيقة.

وفي حزيران 2014، قامت عناصر تنظيم داعش، بعد سيطرتها على محافظة نينوى، بتهريب 1400 سجين من سجن بادوش الكائن غرب الموصل.