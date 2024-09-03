بغداد.. اعتقال 5 أشخاص بحوزتهم هويات أمنية مزورة و140 خط اتصال هاتفي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خمسة أشخاص بأماكن متفرقة من العاصمة وضبطت بحوزة كلٍ منهم هويات أمنية وعملة نقدية مزورة و140 خط اتصال هاتفي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها المشتركة ألقت القبض على خمسة متهمين وضبطت بحوزتهم باجات مزورة، وعملة نقدية فئة 100 دولار أمريكي مزورة، إضافة إلى 21 باجاً تعريفياً بدون تخويل رسمي، و7 سنويات مرورية غير أًولية لعجلات، إضافة إلى 140 خط اتصال هاتفي.

وبينت أن ذلك جاء خلال نصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" في عدد من مناطق الرصافة، مشيرة إلى تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.