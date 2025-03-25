بغداد.. اعتقال 3 متهمين باغتصاب وقتل فتاة متسولة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، اعتقال 3 "من أرباب السوابق" متهمين باغتصاب وقتل فتاة متسولة في إحدى مناطق العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فارز مكتب مكافحة إجرام الحبيبية، وبالتعاون مع القوة الماسكة تمكن من القبض على (3) متهمين من ارباب السوابق ولديهم عمليات سرقة عديدة ومطلوبين وفق احكام المادة القانونية (444)".

وأضافت أن عملية القبض تمت خلال ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجد المتهمين داخل احد الدور السكنية ضمن منطقة الشيشان، ليتم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى مكان تواجدهم والقبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح نوع بندقية (كلاشنيكوف) ومسدس".

وبحسب البيان، فإن المتهمين اعترفوا بقيامهم بجريمة قتل فتاة (متسولة) حيث تم اغتصابها وقتلها من قبل اثنين من المتهمين قبل حوالي (3) اشهر ضمن منطقة (شاعورة)، وجرى ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.