بغداد.. اعتقال 3 أشخاص بينهم منتسبون أمنيون بتهمة اختطاف و"اغتصاب" امرأة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص قاموا باختطاف امرأة واغتصابها في جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من شرطة الرصافة تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بينهم منتسبون بوزارة الدفاع، متهمين باغتصاب امرأة بعد اختطافها تحت تهديد السلاح في منطقة الزعفرانية".

وبين أنه "تم نقل المتهمين إلى مركز أمني للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".