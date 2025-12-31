بغداد.. اعتقال 3 إرهابيين وإنقاذ 4 عمال سوريين من انهيار مقهى

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السادسة ووفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمليات نوعية متفرقة، تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شمالي العاصمة بغداد".

ولفتت إلى أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض سابقة وفق أحكام المادة (1/4) من قانون مكافحة الإرهاب، حيث جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني في بغداد، بإنقاذ 4 عمال سوريين من تحت أنقاض مقهى انهار عليهم في منطقة الاعظمية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 4 عمال سوريين، بعد انهيار مبنى مشيد من طابقين متخذ كمقهى يدعى (ضفاف دجلة)، وهو بناء قديم ومتهالك بمنطقة الكريعات في الأعظمية، دون تسجيل خسائر بشرية".