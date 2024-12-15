بغداد.. اعتقال 12 متهماً وضبط عشرات جوازات السفر وشرائح الاتصال

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على 12 متهماً وضبط العشرات من جوازات السفر وشرائح الاتصال بحوزة اثنين منهم.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بجانبي الكرخ والرصافة ألقت القبض على 12 متهماً، بينهم اثنان ضبطت بحوزتهما 32 جواز سفر و22 شريحة اتصال بدون تخويل.

وأشارت إلى أن باقي المعتقلين متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، كما استولت المفارز على طائرة مسيرة "درون" وعدداً من الأسلحة والأعتدة غير المرخصة.