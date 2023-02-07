بغداد.. اعتقال موظف حكومي انتحل صفة نجل قائد عسكري لأداء امتحان مقابل 50 ألف دولار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال موظف حكومي انتحل صفة نجل قائد عسكري لأداء امتحان بدلاً منه مقابل 50 ألف دولار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من النجدة والامن الوطني تمكنت من اعتقال موظف في وزارة الصحة داخل احد المراكز الامتحانية بمنطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد قام بدخول قاعة الامتحان بدل طالب والده قائد عسكري من خلال تزوير هوية الاحوال وبطاقة الامتحان".

وبحسب اعتراف الموظف فأنه كان ينوي الامتحان بدل نجل القائد العسكري مقابل مبلغ مادي قدره 50 الف دولار".