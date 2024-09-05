بغداد.. اعتقال مطلوب هارب أنهى حياة عنصر أمني قبل تسع سنوات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية خاصة تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بتهمة الإرهاب، وذلك بعد نصب كمين في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن العملية جاءت بعد رصد تحركات المطلوب وفق المادة 4/إرهاب، المتهم بقتل أحد منتسبي وزارة الداخلية في عام 2015 بمحافظة ديالى.

وأضاف أن عملية القبض تمت في منطقة الولداية الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وأشار المصدر إلى أن المتهم تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.