بغداد.. اعتقال مراهقين أنشأوا "حلبة تشاجر" في متنزه (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، القبض على مراهقين أنشأوا "حلبة تشاجر" وحرضوا طلبة على تعاطي الممنوعات في جانب الرصافة من العاصمة.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه تم التوصل إلى هوية مجموعة من الشباب المراهقين والقبض عليهم، بعدما أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي قيامهم بإنشاء حلبة للتشاجر داخل أحد المتنزهات في جانب الرصافة أمام أنظار المواطنين، إضافة إلى تحريض الطلبة على شرب الممنوعات في الأماكن العامة.

وأضافت القيادة أن شرطة الرصافة، وبجهود ميدانية ومتابعة دقيقة، تمكنت من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.