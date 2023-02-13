بغداد.. اعتقال محتال بحوزته رزم من "الدولار الليبي"

شفق نيوز/ أفادت الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، بالقبض على متهم بالنصب والاحتيال عبر بيع الدولار المزيف في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز اللواء الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية نفذت عملية امنية عبر السيطرات المفاجئة في منطقة السيدية ببغداد، والقت خلالها القبض على متهم بالنصب والاحتيال.

وأضاف البيان، أن المعلومات الأولية أكدت أن المتهم يقوم بعمليات الاحتيال على المواطنين عبر إيهامهم بأن لديه رزم نقدية من فئة ما يسمى بـ(عملة الدولار الليبي) لإيقاع ضحاياه برزم من الورق الأبيض مغلفة بالنايلون، مشيرا الى إحالة المتهم الذي ضبط بحوزته أيضا سلاح مسدس مع العملة المزيفة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه .

وانتشرت في بغداد عملة أجنبية من الدولار الأمريكي عرفت بمصطلح (الدولار الليبي المجمد) تستخدمها عصابات تزييف العملة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، فيما يؤكد البنك المركزي عدم وجود هكذا عملة وأن ما يتم تداوله هو عملة مزيفة.