بغداد.. اعتقال متهم بالتحريض على التظاهر أمام السفارة السورية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، عن القبض على متهم بالتحريض على التظاهر أمام السفارة السورية ببغداد وإثارة أعمال شغب.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية في منطقة المنصور ببغداد وإثارة أعمال شغب هناك".

وأضافت "اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وإكمال أوراقه التحقيقية والقانونية لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".

وحذرت الوزارة من "محاولة اثارة الفتن او محاولة الاعتداء على ضيوف العراق بمختلف جنسياتهم وان الأجهزة والدوائر التخصصية ستتعامل بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".

وكانت قوات الأمن العراقية، طوقت مساء أمس الخميس، مبنى ومحيط السفارة السورية في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، في إجراء هو الثاني من نوعه خلال يومين.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "قوات حفظ القانون توجهت مساء اليوم إلى منطقة المنصور لتأمين الحماية اللازمة لمحيط ومبنى السفارة السورية".

وأوضح المصدر، أن الإجراء يأتي "بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التظاهر أمام السفارة السورية، وجرى اتخاذ خطوة التأمين تحسباً لوقوع أي طارئ".

وكانت القوات الأمنية قد انتشرت في محيط السفارة السورية بالعاصمة بغداد، يوم الثلاثاء الماضي، كإجراء احترازي تحسبًا لأي طارئ، قبل أن تقرر الانسحاب بعد تقييم الوضع الأمني وضمان استقراره.