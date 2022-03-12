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بغداد.. اعتقال متهمين بحوزتهم أسلحة وصاروخ وتفكيك عصابة مخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-03-12T14:58:11+0000
بغداد.. اعتقال متهمين بحوزتهم أسلحة وصاروخ وتفكيك عصابة مخدرات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال أربعة متهمين بحوزتهم اسلحة وصاروخ وتفكيك عصابة تتاجر بالمواد المخدرة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة بالاشتراك مع مفرزة من الفوج الاول لواء المغاوير/ قيادتنا وخلال نصب السيطرات المفاجئة تمكنت من اعتقال (٤) متهمين ضبط بحوزتهم سلاح بازوكة مع صاروخ عدد واحد ومواد كحولية ضمن منطقة الشعب شرقي العاصمة بغداد".

وفي سياق متصل تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من هيئة تحقيق الشرطة الاتحادية من اعتقال عصابة للمتاجرة بالمواد المخدرة متكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهم بايب عدد (١٠) مع مسدس عدد واحد واجهزة تعاطي مع الات حادة (سكين) عدد سبعة وذلك ضمن منطقة الاستكشافات بجانب الرصافة".

واشارت القيادة الى "احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

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