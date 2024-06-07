بغداد.. اعتقال متاجرين بالأعضاء البشرية و3 إرهابيين وامرأة تحمل "موس" داخل العتبة الكاظمية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية وثلاثة إرهابيين، واعتقال امرأة بحوزتها "آلة جارحة" داخل العتبة الكاظمية، في حوادث منفصلة بالعاصمة بغداد.

وأشار مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى "القبض على امرأة تولد 1988 اعتدت على موظف بالعتبة الكاظمية أثناء قيامه بالواجب المكلف به، وقامت بالسب والشتم بألفاظ لا أخلاقية والإساءة للأديان السماوية".

وبين أنه "تم ضبط (كتر موس) وقطعة زجاجة صغيرة بحوزة المرأة".

وفي السياق، أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب وعصابة تتاجر بالإعضاء البشرية في جانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من خلال العمليات الأمنية الجارية والتفتيش المناطقي وبمعلومات دقيقة وجهد مميز من الوكالات والأجهزة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادتنا، تمكنت قطعاتنا الأمنية في الفرقتين الخامسة، والثانية من الشرطة الاتحادية وبعمليات منفصلة، من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالإرهاب، ينتمون إلى عصابات داعش الارهابية، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجدهم ورصد تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة الشعلة، وحي الجامعة".

كما تمكنت القطعات وفقاً للبيان من "القبض على عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية مكونة من ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وضبط عجلة بحوزتهم، بعد كمين محكم نصب لهم وبالجرم المشهود في منطقة الشرطة الرابعة/ الزراعي بجانب الكرخ".

وأشار البيان إلى "تسليم المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".