بغداد.. اعتقال لصين يقومان بسرقة الحقائب النسائية

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، يوم الاثنين، إلقاء القبض على لصين شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب القدس، ألقى القبض على متهمين اثنين بعد ورود معلومات عن وجود حوادث سرقة للحقائب النسائية ضمن قاطع المسؤولية، وذلك بعد تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة".

وأضافت أن "بعد التحري وجمع المعلومات، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة وضبط بحوزتهما الدراجة النارية التي كانا يستخدمانها في عمليات السرقة، ولدى إجراء التحقيق معهما".

وأشارت المديرية، إلى أن "المتهمين اعترفا صراحة عن ارتكابهما عشر عمليات سرقة للحقائب النسائية، حيث دونت أقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة ٤٤٣ ، ٤٦٠ من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل".