بغداد.. اعتقال عنصر أمني ومرافق لبرلماني عراقي بتهمة المتاجرة بقطع أثرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال عنصر أمني ومرافق لعضو في مجلس النواب العراقي بتهمة المتاجرة بقطع أثرية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية ومن خلال متابعة ونصب كمين محكم، تمكنت من القبض على ثلاثة اشخاص احدهم منتسب بالشرطة الاتحادية والثاني موظف بصفة عقد مع النائب احمد الربيعي والثالث كاسب".

واوضح انه "تم القبض على الاشخاص الثلاثة بالجرم المشهود وبحوزتهم قطعة اثرية ومسدسات صوتية ضمن جانب الرصافة ببغداد.