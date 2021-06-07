بغداد.. اعتقال عصابة تمتهن بيع "القاصرات" وعشرات المتهمين

شفق نيوز/ أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، اعتقال عصابة للاتجار بالبشر، تمتهن بيع "الفتيات القاصرات" في اقليم كوردستان، ومتهمين آخرين بينهم إرهابي.

وذكرت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قسم الاتجار بالبشر جانب الكرخ التابع للمديرية، ألقى القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم الاتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة".

وأوضحت المديرية، أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات في اقليم (كوردستان)، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمراقبة المتهمين وبعد التحري وجمع المعلومات تبين تورط العصابة بعمليات بيع العملة المزيفة من فئة (50) دولار وترويجها في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "كمينا محكما قاد للقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أمريكي مزيف، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (٥٢) من قانون البنك المركزي العراقي لينالوا جزائهم العادل".

إلى ذلك، نفذت قيادة شرطة بغداد مفارز مديرية شرطة الرصافة ٢٠ أمر قبض بحق مطلوبين، وألقت القبض على متهمين اثنين بقضية قتل، و(٢٣) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى".

ووفق بيان لشرطة بغداد، ورد لوكالة شفق نيوز، نفذت مفارز مديرية شرطة الكرخ، ١١ أمر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، فيما تمكنت مفارز أفواج طوارئ بغداد من القبض على سارق ومتهمين اثنين وفق مواد قانونية اخرى".

وأشارت القيادة، إلى أن "مفارز مديرية شؤون السيطرات ألقت القبض على متهم بالإرهاب، وضبط (١٢) مخالفا مع عجلاتهم، وكذلك تنفيذ أمري قبض بحق متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط عجلتين عليهما إشارتي حجز، والقبض على (٦) أشخاص يحملون الجنسية البنغلاديشية لانتهاء مدة اقامتهم".