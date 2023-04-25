بغداد.. اعتقال عصابة بينهم "صيدلانية" خلال عملية بيع طفلة حديثة الولادة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باعتقال عصابة للاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العملية تمت عبر قوة مشتركة من خلال نصب كمين محكم، حيث القي القبض على امرأتين إحداهما تعمل (قابلة مأذونة) والثانية (صيدلانية) ورجل يتاجرون بالبشر.

وأضاف أن العصابة القي القبض عليها بالجرم المشهود أثناء بيعهم طفلة حديثة الولادة عمرها (3) ايام، وبمبلغ قدره (30) مليون دينار عراقي بالقرب من مرطبات جبار ابو الشربت ضمن منطقة بغداد الجديدة.

ولفت إلى أن المعتقلين من محافظة ديالى.