بغداد.. اعتقال عصابة احتيال تقوم بابتزاز أصحاب السيارات بادعاء صدمهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بإلقاء القبض على عصابة نصب واحتيال يقوم أحد أفرادها بإلقاء نفسه أمام السيارات مدعياً تعرضه لحادث سير لابتزاز أصحابها، في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال، حيث يقوم أحد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة وبالادعاء بأنه تعرض لحادث سير، ويتم نقله من قبل صاحب السيارة إلى المستشفى، ومن ثم يبدأ دور العصابة التي تقوم بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائرياً".

وبين أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة بغداد الرصافة وبعد التحري والمتابعة تم الوصول إلى أحد المتهمين واستدراجه والقبض عليه داخل أحد المطاعم ضمن منطقة الأعظمية".

وأكد أنه تم تدوين أقواله واعترف على عدة حالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً.