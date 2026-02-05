بغداد.. اعتقال ضباط واجانب بحوزتهم أسلحة ووثائق غير مخولة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، عن اعتقال عدد من المتهمين بينهم ضباط وأجانب بحوزتهم أسلحة ووثائق غير مخولة.

وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة ضبط بحوزتهم (29 بطاقة ماستر كارد -6 جوازات سفر - وأختام) بدون تخويل.

وأضاف البيان، أن القوة القت القبض ايضا على 9 أجانب مخالفين لشروط وضوابط الأقامة والجنسية، مشيراً إلى ضبط اسلحة وعتاد غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات نُفذت من خلال المفارز المشتركة لقيادة العمليات والفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وشرطة بغداد الرصافة ولواء المغاوير التابع لقيادة العمليات، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة.