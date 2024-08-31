بغداد .. اعتقال ضابط شرطة قام بتهريب متهم أثناء اقتياده للمثول أمام القضاء

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة الرصافة بالعاصمة بغداد، اليوم السبت، بإلقاء القبض على ضابط قام بتهريب متهم أثناء اقتياده للمثول أمام القضاء العراقي بالتهم الموجهة اليه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة أمنية اعتقلت ضابط الشرطة الرائد "علي وارد" والمفوض اللذين قاما بتهريب متهم أثناء اقتياده الى المحكمة بمنطقة النهروان.

وأشار المصدر إلى اعتقال زوجة "الضباط" ايضاً ضُبِطت بحوزتها وثائق وهويات مزيفة عن رئاسة الوزراء والبرلمان تحمل اسمها واسم زوجها.